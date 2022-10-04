В Спасском районе мужчине дали десять лет колонии за убийство неприятеля

В Спасском районе в ходе конфликта 31-летний мужчина зарезал своего неприятеля. Подробности происшествия во вторник, 4 октября, привела пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 13 апреля 2022 года в деревне Аргамаково Спасского района двое мужчин находились в алкогольном опьянении. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему семь ударов ножом в шею и грудь, после чего скрылся. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных ранений.

Оперативники задержали причастного к убийству мужчину. Его заключили под стражу.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.