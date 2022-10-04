В Шацке осудили женщину за долг по алиментам на ребенка

Она восемь лет не платила алименты на содержание своего ребенка.

В Шацке осудили женщину за долг по алиментам на ребенка. Об этом во вторник, 4 октября, сообщило ИД «Пресса».

Суд состоялся 29 сентября. Установлено, что с 29 сентября 2014 года женщину обязали выплачивать алименты на своего несовершеннолетнего ребенка. В отношении нее возбуждали исполнительное производство о принудительном взыскании долга в размере ⅙ части всех доходов на ребенка. Но она их не выплачивала.

Тогда суд назначил ей административное наказание в виде обязательных работ на 50 часов. Но женщина их не выполнила и алименты по прежнему не выплачивала. В связи с этим образовалась большая задолженность.

29 сентября Шацкий районный суд признал ее виновной в уголовном преступлении и назначил наказание в виде исправительных работ на 9 месяцев с удержанием пяти процентов из заработной платы в доход государства.