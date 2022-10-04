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В Рязанской области в сентябре родились Вениамин, Капитолина и Агния
В главном управлении ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные и редкие имена младенцев.

В главном управлении ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные и редкие имена младенцев, родившихся в сентябре. Информация появилась на сайте ведомства.

Чаще всего мальчиков называли Александрами, Дмитриями, Михаилами, Артемами, Егорами, Иванами, Матвеями, Ярославами, Марками и Никитами. Также в регионе родились Полина, Виктория, Мария, Анастасия, Варвара, София, Милана, Дарья, Ева, Ксения.

Самые редкие имена среди мальчиков: Вениамин, Всеволод, Герман, Глеб, Игнат, Мирослав, Прохор, Фёдор. Также рязанцы называли редкими именами девочек: Капитолина, Аглая, Агния, Аксинья, Анисия, Владислава, Раиса, Серафима.