В Рязанской области разыскивают Сергея Зайцева за неуплату долга в полмиллиона кредитной организации

Судебные приставы по Сараевскому, Ухоловскому и Сапожковскому районов не смогли выйти с ним на связь и объявили его в розыск.

Рязанец задолжал кредитной организации полмиллиона рублей. Об этом во вторник, 4 октября, сообщило ИД «Пресса».

Известно, что 34-летний Сергей Зайцев, проживающий в поселке Сараи, задолжал кредитной организации 500 тысяч рублей. Несмотря на решение суда, он уклоняется от погашения задолженности.

Судебные приставы по Сараевскому, Ухоловскому и Сапожковскому районов не смогли выйти с ним на связь и объявили его в розыск.

Всех, кто располагает информацией о мужчина, просьба сообщить по телефону: 8 (49148) 3-18-25.