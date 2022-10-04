Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
14°
Срд, 05
11°
Чтв, 06
12°
ЦБ USD 58.79 1.22 05/10
ЦБ EUR 56.17 1.78 05/10
Нал. USD 63.1 / 68.99 04/10 17:10
Нал. EUR 60.01 / 65.79 04/10 17:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
6 часов назад
483
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
11 914
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
14 198
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
28 603
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Рязанской области отменили проверку систем оповещения населения
Уточняется, что проверку перенесли на более поздние сроки.

В Рязанской области отменили проверку систем оповещения населения. Информацию об этом во вторник, 4 октября, опубликовали в группе «Ряжский район» во «Вконтакте».

Уточняется, что проверку перенесли на более поздние сроки.

«Запланированная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен, доведением проверочных сигналов и информации до населения переносится на более поздние сроки», — говорится в посте.

Ранее появилась информация, что в Рязанской области проведут проверку систем оповещения населения.