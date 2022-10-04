В Рязанской области отменили проверку систем оповещения населения

Уточняется, что проверку перенесли на более поздние сроки.

В Рязанской области отменили проверку систем оповещения населения. Информацию об этом во вторник, 4 октября, опубликовали в группе «Ряжский район» во «Вконтакте».

Уточняется, что проверку перенесли на более поздние сроки.

«Запланированная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен, доведением проверочных сигналов и информации до населения переносится на более поздние сроки», — говорится в посте.

Ранее появилась информация, что в Рязанской области проведут проверку систем оповещения населения.