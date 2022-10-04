В Рязани задержали трех участников мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

Против трех жителей Московской области возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Рязани задержали трех участников мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились 85-летний и 74-летняя жители Рязани. Пенсионеры рассказали, что им позвонили незнакомые люди и сообщили, что их близкие родственники попали в аварию. в ДТП пострадали люди и им срочно нужны деньги, чтобы компенсировать ущерб и избежать уголовного наказания.

Таким образом у мужчины выманили 500 тысяч рублей, а у женщины — 250 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что с их родственниками все в порядке.

Оперативники установили приметы и маршрут двух молодых людей, которые встречались с потерпевшими. Ими оказались жители Сергиева Посада 20 и 21 года. Их действия координировал их 20-летний знакомый, который действовал в интересах других лиц.

Злоумышленников задержали. Они признались, что планировали уехать в другой регион с украденными деньгами.

Уголовное дело возбудили по части 2 и части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).