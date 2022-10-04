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В Рязани задержали двух мужчин за причинение тяжкого вреда здоровью знакомым
Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В Рязани задержали двух мужчин за причинение тяжкого вреда здоровью знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились родственники мужчины и рассказали, что его избили. Полицейские пообщались с потерпевшим 49-летним жителем Скопина. Он рассказал, что иногда приезжает в Рязань на заработки и останавливается у знакомых. В один из дней в квартире устроили застолье. ВО время распития спиртного у жителя Скопина произошел конфликт с одним из гостей. Мужчина избил скопинца — с пневмотораксом, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами его доставили в больницу.

Опросив участников застолья, оперативники установили, что мужчину избил 21-летний рязанец. Он скрывался от правоохранителей, не появлялся по месту жительства и не выходил на связь с близкими. Полицейские установили, что мужчина скрывается на окраине города у малознакомых приятелей и задержали его.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Рязанцу грозит до восьми лет тюрьмы.

Еще один эпизод причинение тяжкого вреда здоровью произошел в квартире на улице Молодцова. Там произошел конфликт между 27-летним хозяином квартиры и его 56-летним знакомым. Последний ударил рязанца ножом в брюшную полость и повредил печень.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.