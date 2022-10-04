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В Рязани осудили москвича, незаконно получавшего чернобыльские выплаты
За четыре года он получил почти 300 тысяч рублей.

В Рязани осудили москвича, незаконно получавшего чернобыльские выплаты. Об этом во вторник, 4 октября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 61-летний мужчина проживал с семьей в Москве, но зарегистрировал двоих своих сыновей в Спасском районе. После этого он обратился в управление соцзащиты населения с заявлением о назначении детям ежемесячной денежной компенсации на питание молочной кухни, а также ежемесячной денежной выплаты до трех лет, как гражданам, проживающим в чернобыльской зоне.

В период с октября 2018 года по декабрь 2021 года мужчина получил почти 300 тысяч рублей.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.