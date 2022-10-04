В Приокском остановили подростка на «Ладе» без «прав»

Юношу отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол. Ему грозит штраф.

В Приокском остановили подростка на Lada без «прав». Об этом сообщили в пресс-службе регионально управления МВД.

На улице Энгельса сотрудники патрульно-постового батальона остановили Lada Granta: водитель машины по виду напоминал подростка. Заметив полицейских он начал двигаться зигзагом, пытался развернуться и уехать.

Оперативники остановили автомобиль. Выяснилось, что за рулем был 16-летний житель Рыбного.

На место вызвали экипаж ДПС. Юношу отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП («(Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Ему грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Также к административной ответственности привлекут допустившего подростка до управления машиной.