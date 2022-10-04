В омской военной части нашли мертвым мобилизованного красноярца

В омской военной части нашли мертвым мобилизованного красноярца. Об этом пишет портал « Красноярск онлайн » со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы Омской области. По данным ведомства, причина смерти мужчины временно не установлена до выяснения обстоятельств.

Близкий друг погибшего рассказал, что в части у них произошел конфликт с другими мобилизованными и ему угрожали. Жена погибшего сообщила, что мужчина был патриотом и с желанием ехал на спецоперацию. Суицидальные наклонности его близкие отрицают.

У мужчины остались двое маленьких детей.

В оперативном отделе судмедэкспертизы порталу «Красноярск Онлайн» сообщили, что результаты экспертизы трупа подготовят через полтора месяца.