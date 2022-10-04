В Москве восьмиклассник подорвался на кофемолке
Ребенка доставили в больницу, предположительно ему потребуется операция на кисти. Обстоятельства произошедшего уточняют правоохранительные органы.
В Москве восьмиклассник подорвался на кофемолке. Об этом пишет Telegram-канал
Инцидент произошел в одной из квартир в Северном Измайлове. Школьник засыпал в кофемолку смесь от петард и включил прибор. Произошел хлопок и квартиру затянуло дымом.
Через некоторое время мать мальчика нашла его на полу с красными глазами и сломанной рукой.
Ребенка доставили в больницу, предположительно ему потребуется операция на кисти. Обстоятельства произошедшего уточняют правоохранительные органы.