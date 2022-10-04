В Москве полицейским запретили ходить в военкоматы по повесткам

Сотрудники силовых ведомств стоят на спецучете. Выяснилось, что сотрудники отдела кадров передали в военктоматы сведения не обо всех силовиках.

В Москве полицейским запретили ходить в военкоматы по повесткам. Об этом пишет Telegram-канал BAZA со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что силовики состоят на спеучете: не подчиняются общим условиях призыва, а действуют по указанию руководства. Руководители сразу нескольких отделов полиции запретили подчиненным приходить по повесткам в военкоматы. Оказалось, что сотрудники отдела кадров передали в военкоматы информацию не обо всех сотрудниках, поэтому некоторым из полицейских повестки пришли.

Сотрудников попросили не ходить по повестке, а сообщить информацию начальству. Отделам кадров поручили актуализировать информацию и поставить всех сотрудников полиции на спецучет.