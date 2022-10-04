В Минтрансе предложили повысить тарифы за проезд по платным трассам

Повышение стоимости объясняют выросшей себестоимостью строительства платных автодорог.

В Минтрансе предложили повысить тарифы за проезд по платным трассам. Об этом пишет РИА Новости .

За проезд легковых машин предлагают повысить стоимость с трех до 5-8 рублей, за проезд грузовых — с 11,57 до 14,25 рублей.

Повышение стоимости объясняют выросшей себестоимостью строительства платных автодорог.

В октябре 2021 года Минтранс уже предлагал повысить тарифы, но документ отправили на доработку.