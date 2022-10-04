Умер рязанский музыкант Дмитрий Крылов

Гитарист Дмитрий Крылов умер в понедельник, 3 октября, в возрасте 48 лет.

Умер рязанский музыкант Дмитрий Крылов. Об этом сообщили его коллеги в соцсетях.

Гитарист Дмитрий Крылов умер в понедельник, 3 октября, в возрасте 48 лет. В 90-х годах он играл в хард-рок группе «Группа Д. Крылова», позже выступал с рязанскими коллективами Feelin’s и «ДХ».

Также он давал сольные концерты и преподавал игру на гитаре.

Прощание с Дмитрием Крыловым состоится в среду, 5 октября. В 12:00 в часовне Новогражданского кладбища пройдет отпевание. Музыканта похоронят на Новом кладбище.