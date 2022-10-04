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СМИ: НАТО предупредило союзников о возможных ядерных испытаниях России в Черном море
Как предполагают в НАТО, испытания могут пройти в Черном море. Тем самым Россия может «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения».

Североатлантический альянс предупредил союзников о возможных ядерных испытаниях России на Черном море. Об этом во вторник, 4 октября, сообщила газета РБК со ссылкой на The Times.

Как предполагают в НАТО, испытания могут пройти в Черном море. Тем самым Россия может «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения».

Американское СМИ указало, что Россия неоднократно исключала возможность применения на Украине ядерного оружия. Однако при объявлении частичной мобилизации в России президент Владимир Путин указал, что страны Запада подталкивают Киев к переносу военных действий и пускают в ход «ядерный шантаж». В случае, если стране будет грозить серьезная опасность, Путин выразил уверенность, что Москва использует все имеющиеся у нее средства.