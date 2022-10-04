Шойгу: в Вооруженные силы России прибыли более 200 тысяч мобилизованных

Обучение мобилизованных проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

В Вооруженные силы России прибыли более 200 тысяч мобилизованных. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости .

Он уточнил, что пополнение прибыло в результате проведения частичной мобилизации. Должностным лицам поручили обеспечить мобилизованных комплектами одежды и другим имуществом, и назначит воинские должности.

Шойгу добавил, что обучение мобилизованных проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

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