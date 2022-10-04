Шойгу: в Вооруженные силы России прибыли более 200 тысяч мобилизованных
Обучение мобилизованных проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах.
В Вооруженные силы России прибыли более 200 тысяч мобилизованных. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, пишет
Он уточнил, что пополнение прибыло в результате проведения частичной мобилизации. Должностным лицам поручили обеспечить мобилизованных комплектами одежды и другим имуществом, и назначит воинские должности.
Шойгу добавил, что обучение мобилизованных проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах.
Ранее россиянам рассказали, что делать, если мобилизованного заставляют покупать экипировку за свой счет.