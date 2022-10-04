В Минобороны заявили, что мобилизованных не отправят одних в зону спецоперации

По словам главы Минобороны, военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, отправят в зону СВО только после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями.

Мобилизованных россиян не будут отправлять одних в зону спецоперации. Об этом во вторник, 4 октября, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании, передали РИА Новости.

По его словам, военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, отправят в зону СВО только после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями.

Он также потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести с новобранцами дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом. Это необходимо для скорейшей адаптации.