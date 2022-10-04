Рязанского священника Дмитрия Корнилова отстранили от службы за пропуск богослужений из-за пьянства

Иерея освободили от должности клирика Христорождественского кафедрального собора сроком на три месяца.

Рязанского священника Дмитрия Корнилова отстранили от службы за пропуск богослужений из-за пьянства. Указ опубликовали на сайте Рязанской епархии.

Иерея освободили от должности клирика Христорождественского кафедрального собора сроком на три месяца.

«За систематические пропуски богослужений по причине злоупотребления спиртными напитками настоящим Вы запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста и священнических одежд», — говорится в тексте указа.

Указ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.