Рязанские спортсмены привезли награды со всероссийских соревнований по греко-римской борьбе

Соревнования «Мемориал Евгения и Сергея Артюхиных» проходили с 1 по 2 октября в спортивно-тренировочном центре «Тамбов».

Рязанские спортсмены завоевали «золото» и «бронзу» на соревнованиях по греко-римской борьбе. Об этом во вторник, 4 октября, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования «Мемориал Евгения и Сергея Артюхиных» проходили с 1 по 2 октября в спортивно-тренировочном центре «Тамбов». В нем приняли участие более 170 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, республики Мордовия, Дагестана и других регионов.

«Золото» в супертяжелой весовой категории 130 кг завоевал рязанский спортсмен-инструктор Курбан Нажмудинов. Третье место в весовой категории 63 кг завоевал рязанец Евгений Чальцев.