Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
13°
Срд, 05
Чтв, 06
11°
ЦБ USD 57.57 2.27 04/10
ЦБ EUR 54.39 1.65 04/10
Нал. USD 63.2 / 62.36 04/10 12:37
Нал. EUR 59 / 58.83 04/10 11:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
11 496
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
13 819
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
28 231
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
5 958
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Рязанские полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП на Мервинской с маршруткой и пешеходом
Авария случилась 6 сентября 2022 года.

Рязанские полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП, которое случилось на улице Мервинской. Информация об этом во вторник, 4 октября, появилась в группе регионального ГИБДД.

Авария случилась 6 сентября примерно в 19.30 вблизи дома № 51 по улице Мервинской. Там водитель маршрутки № 33 сбил пешехода — 40-летнего мужчину. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Всех, кто располагает информацией о случившемся, просьба обращаться по телефонам: (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.