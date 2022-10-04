Рязанские полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП на Мервинской с маршруткой и пешеходом

Авария случилась 6 сентября 2022 года.

Рязанские полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП, которое случилось на улице Мервинской. Информация об этом во вторник, 4 октября, появилась в группе регионального ГИБДД.

Авария случилась 6 сентября примерно в 19.30 вблизи дома № 51 по улице Мервинской. Там водитель маршрутки № 33 сбил пешехода — 40-летнего мужчину. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Всех, кто располагает информацией о случившемся, просьба обращаться по телефонам: (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.