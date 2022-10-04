Ритейлер H&M приступил к закрытию своих магазинов в России

Уточняется, что в регионах магазин продолжит работать, пока не распродаст все товары.

Ритейлер H&M приступил к закрытию своих магазинов в России. Об этом во вторник, 4 октября, сообщило РИА «Фан».

Так, магазин закрылся в московском торговом центре «Каширская плаза», а в магазине на Сходненской закроется 5 октября.

Уточняется, что в регионах магазин продолжит работать, пока не распродаст все товары.

Ранее H&M заявил об окончательном закрытии магазинов. Полностью с российского рынка ритейлер планирует уйти 30 ноября.