Ритейлер H&M приступил к закрытию своих магазинов в России
Уточняется, что в регионах магазин продолжит работать, пока не распродаст все товары.
Ритейлер H&M приступил к закрытию своих магазинов в России. Об этом во вторник, 4 октября,
Так, магазин закрылся в московском торговом центре «Каширская плаза», а в магазине на Сходненской закроется 5 октября.
Уточняется, что в регионах магазин продолжит работать, пока не распродаст все товары.
Ранее H&M заявил об окончательном закрытии магазинов. Полностью с российского рынка ритейлер планирует уйти 30 ноября.