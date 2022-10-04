Песков: Путин не планирует выступлений после подписания законов о четырех новых регионах

Президент России Владимир Путин не планирует выступить с речью после подписания законов о четырех новых регионах. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передали РИА Новости.

По его словам, в планах у главы государства этого нет, так как оно было днем ранее.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В тот же день он подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.