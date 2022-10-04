Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
13°
Срд, 05
Чтв, 06
10°
ЦБ USD 58.79 1.22 05/10
ЦБ EUR 56.17 1.78 05/10
Нал. USD 63.3 / 60.91 04/10 15:50
Нал. EUR 59.46 / 58.3 04/10 14:31
Новости
Мобилизация
Публикации
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
52 минуты назад
162
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
11 668
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
13 974
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
28 375
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Павел Малков заявил об отсутствии инцидентов среди мобилизованных рязанцев
Об этом он заявил на пресс-подходе в эфире ТКР.

Павел Малков заявил об отсутствии инцидентов среди мобилизованных рязанцев. Об этом губернатор заявил на пресс-подходе в эфире ТКР во вторник, 4 октября.

Глава региона анонсировал очередную поездку в центр подготовки.

«Поеду в один из центров подготовки, еще раз пообщается с мобилизованными, посмотрим как организованы все процессы. Еще раз, пока нет информации о том, что где-то произошли какие-то инциденты. В целом все на очень высоком уровне», — заявил политик.