Павел Малков заявил об отсутствии инцидентов среди мобилизованных рязанцев
Об этом он заявил на пресс-подходе в эфире ТКР.
Павел Малков заявил об отсутствии инцидентов среди мобилизованных рязанцев. Об этом губернатор заявил на пресс-подходе в эфире ТКР во вторник, 4 октября.
Глава региона анонсировал очередную поездку в центр подготовки.
«Поеду в один из центров подготовки, еще раз пообщается с мобилизованными, посмотрим как организованы все процессы. Еще раз, пока нет информации о том, что где-то произошли какие-то инциденты. В целом все на очень высоком уровне», — заявил политик.