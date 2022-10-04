Павел Малков заявил об отсутствии инцидентов среди мобилизованных рязанцев

Об этом он заявил на пресс-подходе в эфире ТКР.

Павел Малков заявил об отсутствии инцидентов среди мобилизованных рязанцев. Об этом губернатор заявил на пресс-подходе в эфире ТКР во вторник, 4 октября.

Глава региона анонсировал очередную поездку в центр подготовки.

«Поеду в один из центров подготовки, еще раз пообщается с мобилизованными, посмотрим как организованы все процессы. Еще раз, пока нет информации о том, что где-то произошли какие-то инциденты. В целом все на очень высоком уровне», — заявил политик.