«Объясняем.РФ»: требование купить экипировку мобилизованным незаконно

Специалисты объяснили, что Минобороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы.

Россиянам рассказали, что делать, если мобилизованного заставляют покупать экипировку за свой счет. Разъяснение во вторник, 4 октября, дал портал «Объясняем.РФ».

Там уточнили, что Минобороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. А потому требование купить мобилизованному что-либо за свой счет является незаконным.

В случае, если от мобилизованного требуют купить дополнительно форму или экипировку, стоит немедленно обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части.

Вместе с тем специалисты уточнили, что по своему желанию мобилизованный может взять с собой следующие вещи: