Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
13°
Срд, 05
Чтв, 06
11°
ЦБ USD 57.57 2.27 04/10
ЦБ EUR 54.39 1.65 04/10
Нал. USD 63.2 / 62.36 04/10 12:37
Нал. EUR 59 / 58.83 04/10 11:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
11 495
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
13 818
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
28 230
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
5 957
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
«Объясняем.РФ»: требование купить экипировку мобилизованным незаконно
Специалисты объяснили, что Минобороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы.

Россиянам рассказали, что делать, если мобилизованного заставляют покупать экипировку за свой счет. Разъяснение во вторник, 4 октября, дал портал «Объясняем.РФ».

Там уточнили, что Минобороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. А потому требование купить мобилизованному что-либо за свой счет является незаконным.

В случае, если от мобилизованного требуют купить дополнительно форму или экипировку, стоит немедленно обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части.

Вместе с тем специалисты уточнили, что по своему желанию мобилизованный может взять с собой следующие вещи:

  • предметы личной гигиены;
  • термобелье;
  • батарейки;
  • фонарик;
  • походную сидушку;
  • подшлемник (спортивную шапку);
  • перчатки тактические;
  • теплоиды (химическую грелку);
  • мультитул (многофункциональный компактный инструмент).