На Северной окружной на въезде в Песочню образовалась крупная пробка

Согласно сервису «Яндекс.Карты» в районе образовалась десятибалльная пробка.

На Северной окружной на въезде в Песочню образовалась крупная пробка. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале RZN_life.

Во вторник, 4 октября, опубликовали кадры скопления машин на Северной окружной в районе ТРЦ «Круиз».

«В Дашки че по пропускам стали пускать? Пробка нереальная какой уже день», — написал автор видео.

Согласно сервису «Яндекс.Карты» в районе образовалась десятибалльная пробка.