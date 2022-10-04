На Северной окружной на въезде в Песочню образовалась крупная пробка
Согласно сервису «Яндекс.Карты» в районе образовалась десятибалльная пробка.
На Северной окружной на въезде в Песочню образовалась крупная пробка. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале RZN_life.
Во вторник, 4 октября, опубликовали кадры скопления машин на Северной окружной в районе ТРЦ «Круиз».
«В Дашки че по пропускам стали пускать? Пробка нереальная какой уже день», — написал автор видео.
Согласно сервису «Яндекс.Карты» в районе образовалась десятибалльная пробка.