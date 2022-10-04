Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
13°
Срд, 05
Чтв, 06
11°
ЦБ USD 57.57 2.27 04/10
ЦБ EUR 54.39 1.65 04/10
Нал. USD 63.2 / 62.36 04/10 12:37
Нал. EUR 59 / 58.83 04/10 11:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
11 495
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
13 818
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
28 230
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
5 957
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
На Рязанском приборном заводе прошел осенний этап турнира «Эрудит»
На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) состоялся очередной командный турнир Осенний кубок «Эрудит А. О. „ГРПЗ“ — 2022». В «битве умов» приняли участие 14 команд, в том числе команда Касимовского приборного завода — филиала АО «ГРПЗ».

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) состоялся очередной командный турнир Осенний кубок «Эрудит А. О. „ГРПЗ“ — 2022». В «битве умов» приняли участие 14 команд, в том числе команда Касимовского приборного завода — филиала АО «ГРПЗ».

Турнир проходил в два этапа: отборочный и основной.

Отборочный — в формате интеллектуального состязания «Своя игра», где участвовали все команды. Основной этап, в который прошли 10 команд, был индивидуальным. В нем каждый игрок команды должен был отвечать на свой вопрос.

За полтора часа знатоки ответили на 85 вопросов. Часть из них была посвящена Дням воинской славы и российским полководцам. Задания Осеннего кубка командного турнира «Эрудит — 2022» не требовали от участников энциклопедических знаний, но были направлены на логику, общую эрудицию и умение работать в команде.

По итогам игры призовые места заняли команды «Энтропия», «Ума Штурман», «Высший пилотаж». Все команды-участницы награждены дипломами, а победители — еще и денежными премиями.

«Командный турнир „Эрудит“ — популярная игра на нашем предприятии, — отметила куратор Молодежного центра, ведущий инженер по подготовке кадров АО „ГРПЗ“ Юлия Дрожжина. — Мероприятия такого плана учат логически мыслить, быстро принимать решения, быть настойчивыми в достижении цели, работать сообща. Игра объединяет представителей разных возрастов и профессий из разных подразделений. Она помогает заводчанам узнать в нерабочей обстановке своих коллег, с которыми в производственной деятельности приходится решать много общих задач».

Интеллектуальные состязания «Эрудит А. О. «ГРПЗ» проводятся на заводе ежеквартально. Они представляют собой сочетание форматов популярных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра». В них может принять участие любой работник предприятия. Организатором выступает Молодежный центр АО «ГРПЗ».