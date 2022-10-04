На Рязанском приборном заводе прошел осенний этап турнира «Эрудит»

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) состоялся очередной командный турнир Осенний кубок «Эрудит А. О. „ГРПЗ“ — 2022». В «битве умов» приняли участие 14 команд, в том числе команда Касимовского приборного завода — филиала АО «ГРПЗ».

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) состоялся очередной командный турнир Осенний кубок « Эрудит А. О. „ГРПЗ“ — 2022». В «битве умов» приняли участие 14 команд, в том числе команда Касимовского приборного завода — филиала АО «ГРПЗ».

Турнир проходил в два этапа: отборочный и основной.

Отборочный — в формате интеллектуального состязания «Своя игра», где участвовали все команды. Основной этап, в который прошли 10 команд, был индивидуальным. В нем каждый игрок команды должен был отвечать на свой вопрос.

За полтора часа знатоки ответили на 85 вопросов. Часть из них была посвящена Дням воинской славы и российским полководцам. Задания Осеннего кубка командного турнира «Эрудит — 2022» не требовали от участников энциклопедических знаний, но были направлены на логику, общую эрудицию и умение работать в команде.

По итогам игры призовые места заняли команды «Энтропия», «Ума Штурман», «Высший пилотаж». Все команды-участницы награждены дипломами, а победители — еще и денежными премиями.

«Командный турнир „Эрудит“ — популярная игра на нашем предприятии, — отметила куратор Молодежного центра, ведущий инженер по подготовке кадров АО „ГРПЗ“ Юлия Дрожжина. — Мероприятия такого плана учат логически мыслить, быстро принимать решения, быть настойчивыми в достижении цели, работать сообща. Игра объединяет представителей разных возрастов и профессий из разных подразделений. Она помогает заводчанам узнать в нерабочей обстановке своих коллег, с которыми в производственной деятельности приходится решать много общих задач».