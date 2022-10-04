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Минобороны: солдаты-срочники не будут участвовать в СВО
После окончания службы они отправятся домой, а вновь призванных направят в подразделения, не задействованные в СВО, заявил Шойгу.

Солдаты-срочники не будут привлечены в зону специальной военной операции. Об этом во вторник, 4 октября, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Речь идет о солдатах, которые проходят срочную службу на данный момент. После окончания службы они отправятся домой, а вновь призванных направят в подразделения, не задействованные в СВО.

Шойгу также добавил, что в военкоматах есть все для качественного проведения призыва срочников: медпрепараты, СИЗ и тесты для выявления COVID-19.

Ранее россиянам сообщали, что солдаты-срочники после увольнения в запас могут быть вновь призваны в рамках частичной мобилизации.