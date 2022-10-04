«Мармакс» запустила outlet недвижимости — выгода составит до 20%

Девелоперская компания «Мармакс» запустила уникальный и единственный в Рязани outlet недвижимости. Такая площадка представлена в отдельном разделе на официальном сайте компании — здесь выкладываются избранные земельные участки и квартиры, которые на ограниченный промежуток времени реализуются по улучшенной стоимости.

Девелоперская компания «Мармакс» запустила уникальный и единственный в Рязани outlet недвижимости. Такая площадка представлена в отдельном разделе на официальном сайте компании — здесь выкладываются избранные земельные участки и квартиры, которые на ограниченный промежуток времени реализуются по улучшенной стоимости.

Сама по себе концепция outlet предполагает реализацию высококачественных товаров известных брендов и производителей по выгодной стоимости. В разрезе недвижимости компания «Мармакс» добавляет избранные объекты на собственный сайт на определённое количество времени, которое удобно отслеживать благодаря продуманному таймеру. Выгодное предложение будет действовать только указанное количество времени.

«Учитывая современные реалии, когда многие ставят решение о приобретении недвижимости на паузу, рынок ценных бумаг не стабилен, а банковские вклады теперь не приносят желаемой прибыли, такое нововведение с нашей стороны — весьма своевременно, ведь недвижимость была и остается отличным способом сохранения и преумножения капитала — отмечает Русакова Валерия, коммерческий директор девелоперской компании „Мармакс“. — Объекты из подборки будут представлены по улучшенной стоимости с выгодой до 20%, благодаря чему можно приобрести действительно ликвидный объект по привлекательному бюджету, используя его в качестве инвестиций или для комфортного проживания».

Удобный интерфейс сайта позволит также быстро найти объект на карте, прочесть его подробное описание и изучить преимущества, а также оставить заявку на бронирование определённого лота. Также на сайте высвечивается изначальная стоимость выбранного объекта, и новая, чтобы покупателю было удобно быстро понять выгоду.