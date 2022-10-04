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Лукашенко: Белоруссия участвует в специальной военной операции на Украине
Он заявил, что страна также участвует в СВО на Украине, но без участия его военных.

Белоруссия участвует в специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 4 октября, заявил президент страны Александр Лукашенко, передали РИА Новости.

Президент Белоруссии заявил, что страна также участвует в СВО на Украине, но без участия его военных.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никуда не посылаем своих военных», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что участие Белоруссии в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию страны и не допустить удара по своим людям со стороны Польши, Литвы и Латвии.

«Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», — заключил белорусский президент.