Кремль будет ждать следующего президента Украины, чтобы вести переговоры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Зеленского официально отказаться от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Зеленского официально отказаться от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegram-канал SHOT .

«Будем ждать либо изменений позиций нынешнего президента, либо дождемся следующего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский опубликовал указ, по которому украинская сторона не будет проводить переговоры с российским президентом.