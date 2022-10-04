Депутаты рязанской облдумы приняли участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета

На них обсуждали проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В слушаниях приняли участие депутаты от Рязанской области − первый заместитель регионального парламента Александр Шевырев и председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин.

Депутаты рязанской облдумы приняли участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета. Об этом во вторник, 4 октября, сообщила пресс-служба законодательного органа власти.

Парламентские слушания состоялись в минувший понедельник, 3 октября, в Совете Федерации Федерального Собрания России. На них обсуждали проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В слушаниях приняли участие депутаты от Рязанской области — первый заместитель регионального парламента Александр Шевырев и председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин.

Во время слушания спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что для решения поставленных задач бюджет должен быть сбалансированным, соответствовать стратегическим целям развития страны, а сам документ должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, включая индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда, а также различных мер поддержки семей с детьми.

«При этом нужно учитывать образование в составе Российской Федерации четырех новых субъектов, в которых проживают миллионы людей — граждан России, имеющих полное право на все социальные выплаты и льготы», — добавила Валентина Матвиенко.

По итогам слушаний Александр Шевырев отметил, что все озвученные аспекты депутаты рязоблдумы учтут в работе над проектом главного финансового документа региона.

«Перед нами стоит задача обеспечить реализацию ранее намеченных планов. В отдельный блок выделены вопросы технологического развития и модернизации столь важной для Рязанской области радиоэлектронной промышленности, — уточнил Александр Шевырев. — Особенно заинтересовала информация о продолжении программы по ликвидации аварийного жилья. На федеральном уровне подготовлены законодательные изменения, касающиеся участия в ней. Наша область должна своевременно подготовиться к этим изменениям, чтобы максимально привлечь средства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья».