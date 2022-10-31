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В Скопине пьяный 17-летний подросток врезался в поддон тротуарной плитки

В Скопине произошла авария с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба районного ГИБДД.

Авария случилась в субботу, 29 октября, в 2.00 около дома № 253 по улице Карла Маркса. Там пьяный 17-летний подросток на автомобиле «ВАЗ 217130» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в левую обочину, где врезался в поддон тротуарной плитки.

Водитель и пассажирка обращались в скопинский ММЦ.

По факту ДТП проводится проверка.