В Скопине пьяный 17-летний подросток врезался в поддон тротуарной плитки
В Скопине произошла авария с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба районного ГИБДД.
Авария случилась в субботу, 29 октября, в 2.00 около дома № 253 по улице Карла Маркса. Там пьяный 17-летний подросток на автомобиле «ВАЗ 217130» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в левую обочину, где врезался в поддон тротуарной плитки.
Водитель и пассажирка обращались в скопинский ММЦ.
По факту ДТП проводится проверка.