В Рязанском агротехнологическом университете определили участника национального этапа чемпионата «Молодые профессионалы»

В Рязанском агротехнологическом университете прошел вузовский этап чемпионата по стандартам WorldSkills в компетенции «Ветеринария», в котором участие приняли студенты старших курсов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, обучающиеся по специальности «Ветеринария». Об этом сообщили в образовательном учреждении.

Участники состязания проявили все свои практические навыки и умения, полученные в период обучения по выбранной специальности — ультрасонографии органов брюшной полости, хирургическому лечению инфицированной раны, сердечно-легочной реанимации у животных и многое другое.

В составе экспертной комиссии были ведущие преподаватели факультета и практикующие ветеринарные врачи.

По итогам конкурсных дней победу одержала Александра Самукова, набравшая 78,7 балла. На национальном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» студентка вуза будет представлять Рязанский агроуниверситет.