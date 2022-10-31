В рязанской облдуме обсудили проект закона о бюджете региона на предстоящие три года

По словам вице-губернатора Артема Бранова, при работе с этим законопроектом учли все поручения главы региона, партийные проекты, социальную составляющую.

В рязанской облдуме обсудили работу над проектом закона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Документ направили в региональный парламент губернатором в понедельник, 31 октября, в электронном виде.

По словам заместителя председателя областной думы Александра Шевырева, законопроект будут рассматривать в несколько этапов. Так, его сначала передадут в комитет по бюджету и налогам. Ближайшее заседание по этому вопросу состоится 3 ноября. Далее, 17 ноября, запланировано проведение публичных слушаний с привлечением общественности. 23 ноября после детальной проработки в профильных комитетах парламентарии рассмотрят документ в первом чтении. Ко второму чтению, намеченному на 14 декабря, проект подготовят уже с учетом принятых на федеральном уровне параметров, которые доведут до каждого региона.

По словам вице-губернатора Артема Бранова, при работе с этим законопроектом учли все поручения главы региона, партийные проекты, социальную составляющую.