В Рязанской области пьяный водитель устроил ДТП

В селе Троица Спасского района пьяный водитель на Renault Logan попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в пятницу, 28 октября. 21-летний водитель на Renault превысил скорость, съехал на обочину и столкнулся у дома № 128 по улице Советской с автомобилем Peugeout.

На место приехала полиция. Водитель прошел медосвидетельствование, у него установили 0,636 миллиграмма веществ, вызывающих опьянение, на литр выдыхаемого воздуха.

Выяснилось, что водителя уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Ему грозит до двух лет лишения свободы.