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В Рязани задержали мошенников, которые похищали деньги у пенсионеров

В Рязани оперативники задержали двоих злоумышленников, причастных к хищению у пенсионеров сбережений по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду», пишет сайт регионального МВД.

Задержанные — двое жителей города Михайлова. Их подозревают в краже денег у пенсионерок: у 76-летней и 82-летней рязанки похитили по 100 тысяч рублей, еще 150 тысяч украли, а у 80-летней жительницы города.

По данным следствия, 20-летние приятели стали участниками мошеннической схемы по объявлению в Интернете. За услуги курьера им обещали половину передаваемой суммы. Молодые люди на такси отправились в областной центр, где получили от двух пенсионерок по пакету, в каждом из которых вместе с простынями и домашними тапочками были завернуты 100 тысяч рублей. Затем через пару дней они по указке «куратора» повторили выезд и забрали у рязанской пенсионерки пакет со 150 тысячами рублей.

В отношении злоумышленников следователи возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Как писал ранее РЗН. инфо, полицейские задержали иностранца, который украл у пенсионерки сто тысяч рублей по той же схеме «Ваш родственники попал в беду».