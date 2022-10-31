В Рязани ищут свидетелей аварии, где водитель на «Ладе» сбил 58-летнюю женщину

Авария случилась в ноябре 2021 года.

В Рязани ищут свидетелей аварии, где водитель на «Ладе» сбил 58-летнюю женщину. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 11 ноября 2021 года примерно в 17.00 напротив дома № 1/7 по улице Маяковского в Рязани. Там 56-летний рязанец на автомобиле Lada Kalina сбил 58-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину госпитализировали.

Всех, кто стал свидетелем аварии или располагает информацией о произошедшем, просьба обращаться по телефону (4912) 44-46-08, или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1, кабинет № 12.