В Рязани благоустроили площадку для выгула собак

На площадке установлено ограждение, снаряды для игр и тренировок животных и специальные урны.

В поселке Мехзавода открыли площадку для выгула собак. Об этом пишет сайт администрации Рязани. На площадке установлено ограждение, снаряды для игр и тренировок животных и специальные урны.

По информации мэрии, проект удалось выполнить в рамках областной программы поддержки местных инициатив и нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Рязани благоустроены еще четыре площадки для выгула животных: на улице Советской Армии, в сквере на Касимовском шоссе, в сквере у Дворца молодежи и в Комсомольском парке.