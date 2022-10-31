В Рязани благоустроили площадку для выгула собак
На площадке установлено ограждение, снаряды для игр и тренировок животных и специальные урны.
В поселке Мехзавода открыли площадку для выгула собак. Об этом
По информации мэрии, проект удалось выполнить в рамках областной программы поддержки местных инициатив и нацпроекта «Жилье и городская среда».
В Рязани благоустроены еще четыре площадки для выгула животных: на улице Советской Армии, в сквере на Касимовском шоссе, в сквере у Дворца молодежи и в Комсомольском парке.