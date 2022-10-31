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В Новосибирской области депутат сбил мальчика и уехал с места ДТП

В Татарске Новосибирской области депутат Сергей Мамонтов сбил шестилетнего ребенка и уехал с места ДТП. Мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что ребенок находится в реанимации районной больницы, ему оказывают необходимую помощь. Глава ведомства заявил, что врачам помогает Консультационный центр областной клинической больницы.

ДТП произошло 30 октября. Мужчина не автомобиле на большой скорости сбил ребенка на повороте во двор. Кадры аварии опубликовал Telegram-канал SHOT. Водитель вышел из машины, наклонился над пострадавшим, а затем уехал.

Выяснилось, что за рулем был депутат Татарского района Сергей Мамонтов, сообщил сайт регионального отделения «Единой России». Отмечается, что Мамонтова исключат из партии и депутатского объединения в райсовете и окажут помощь пострадавшему мальчику и его семье.