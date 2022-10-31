В Ленинградской области в ДТП с фурой и легковушкой погибли два человека
В Ленинградской области в ДТП с фурой и легковушкой погибли два человека. Об этом сообщил портал
Авария случилась в понедельник, 31 октября, в 2:40 ночи на трассе «Сортавала» на 97-м километре федеральной магистрали. Там Daewoo Nexia столкнулась с большегрузом Scania. Оба автомобиля вылетели в кювет.
Легковушку сильно смяло. В нем находились 19-летний водитель и 20-летний пассажир. Оба погибли на месте.
По факту трагедии организована проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.