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В Крыму военнослужащий погиб во время драки с сослуживцами
Конфликт произошел в части, расположенной недалеко от села Перевальное.

В Крыму во время драки в военной части погиб военнослужащий, пишет Baza.

Конфликт произошел в части, расположенной недалеко от села Перевальное. Жители услышали крики и стрельбу и вызвали полицию.

Военные из руководства части объяснили прибывшим полицейским, что в деле разбираются военные следователи.

Один пострадавший доставлен в местную больницу с ушибами. Врачи отправили его лечиться на дому. Второго пострадавшего спасти не удалось.