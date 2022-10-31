В Крыму военнослужащий погиб во время драки с сослуживцами

Конфликт произошел в части, расположенной недалеко от села Перевальное.

В Крыму во время драки в военной части погиб военнослужащий, пишет Baza.

Конфликт произошел в части, расположенной недалеко от села Перевальное. Жители услышали крики и стрельбу и вызвали полицию.

Военные из руководства части объяснили прибывшим полицейским, что в деле разбираются военные следователи.

Один пострадавший доставлен в местную больницу с ушибами. Врачи отправили его лечиться на дому. Второго пострадавшего спасти не удалось.