В Киеве заявили, что не планируют эвакуировать жителей области

Ранее в Минобороны России заявили о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины.

Эвакуация жителей Киевской области пока не планируется. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба, передает РИА Новости .

Ранее в Минобороны России заявили о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины. В результате повредились 18 объектов в десяти регионах страны, среди которых в основном — объекты энергетики. В семи областях остались обесточены сотни населенных пунктов, в некоторых регионах ввели графики отключения потребителей.

«Ситуация с энергетикой сложная, однако под контролем. Все работают на своих местах. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться», — заявил Кулеба.