В Генштабе Вооруженных сил России заявили, что срочников не отправят в новые регионы

В спецоперации на Украине срочники участвовать не будут.

Военнослужащих-срочников, призванных осенью, не отправят служить в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил в беседе с « Красной звездой » начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

По словам собеседника газеты, в спецоперации на Украине срочники участвовать не будут.

Отмечается, что этой осенью всего планируется призвать 120 тысяч человек. Призыв перенесли с 1 октября на 1 ноября из-за частичной мобилизации.