В ДТП на Северной окружной пострадали два водителя

В ДТП, произошедшем утром в понедельник, 31 октября, на Северной окружной, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Примерно в 7:20 на Северной окружной 25-летняя женщина на Opel Corsa не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем «ГАЗ» под управлением 48-летней женщины, после чего машина столкнулась с Lada Vesta, за рулем которой был 43-летний мужчина.

В аварии пострадали водители «ГАЗ» и Lada, их доставили в больницу.