В Александро-Невском районе обнаружили труп 60-летнего мужчины

В Александро-Невском районе обнаружили труп 60-летнего мужчины. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщило ИД «Пресса».

Тело нашел прохожий в воскресенье, 30 октября. Оно лежало под мостом не далеко от села Нижний Якимец.

По словам замначальника Александро-Невского отделения полиции Александра Котова, погибшим оказался 60-летний местный житель. Он вел асоциальный образ жизни, нигде не работал и не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.

«Насильственных признаков смерти на погибшем не обнаружено, предварительная причина смерти — инфаркт. Тело направили в морг. Там установят точное время и причину смерти. Материалы направлены в следственный комитет, он проводит проверку по данному факту», — сказал Александр Котов.