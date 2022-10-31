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СМИ сообщили, что Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
Зеленский начал перечислять дополнительную помощь, которая ему необходима и которую он не получил.

Президент США Джо Байден вышел из себя во время разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Байден во время разговора с Зеленским заявил о еще одном миллиарде долларов, который планируется выделить Украине на военную помощь, но Зеленский начал перечислять дополнительную помощь, необходимую ему и которую он не получил.

«Байден вышел из себя. Повысив голос, он заявил, что американцы были щедры, его администрация и военные усердно работали, чтобы помочь Украине, а Зеленский мог бы быть более благодарным», — отмечается в статье на сайте телеканала.