СМИ сообщили, что Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
Зеленский начал перечислять дополнительную помощь, которая ему необходима и которую он не получил.
Президент США Джо Байден вышел из себя во время разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал
По данным телеканала, Байден во время разговора с Зеленским заявил о еще одном миллиарде долларов, который планируется выделить Украине на военную помощь, но Зеленский начал перечислять дополнительную помощь, необходимую ему и которую он не получил.
«Байден вышел из себя. Повысив голос, он заявил, что американцы были щедры, его администрация и военные усердно работали, чтобы помочь Украине, а Зеленский мог бы быть более благодарным», — отмечается в статье на сайте телеканала.