Синоптики рассказали, когда в ЦФО установится устойчивый снежный покров

По словам Евгения Тишковца, снежный покров установится лишь с наступлением календарной зимы.

Жителям Центральной России рассказали, когда установится устойчивый снежный покров. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передали РИА Новости.

По его словам, снежный покров установится лишь с наступлением календарной зимы. До этого — россиян ожидает теплый и сухой ноябрь.

«Грядущий ноябрь будет относительно теплым и сухим. Учитывая такой прогноз и то, что средние сроки формирования устойчивого снежного покрова по Москве обычно приходятся на период 25 ноября — 2 декабря, по всей видимости, устойчивый снежный покров ляжет лишь с наступлением календарной зимы, которая, впрочем, скорее всего, не будет суровой», — рассказал Тишковец.