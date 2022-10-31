Минобороны: командующие войсками военных округов должны до 1 ноября доложить о завершении частичной мобилизации

Командующие войсками военных округов и командующий Северным флотом должны до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Соответствующее поручение в понедельник, 31 октября, дал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Так, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, должны быть прекращены. Подготовка и вручение повесток также прекращаются.

Помимо этого, пункты сбора, а также участки и штабы должны использовать по прежнему назначению. С 31 октября все военные комиссариаты должны вернуться в штатный режим и продолжать принимать только добровольцев, а также кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Ранее глава Минобороны доложил президенту Владимиру Путину о выполнении задания по набору 300 человек в рамках частичной мобилизации.