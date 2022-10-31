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Сбивший мальчика сибирский депутат получил 11 суток ареста

Депутат Сергей Мамонтов, сбивший мальчика в Новосибирской области, получил 11 суток ареста. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Мужчина признал вину. По административному делу он получил 11 суток ареста.

По данным следствия, фигурант за рулем Toyota RAV-4 ехал по двору многоэтажки в Татарске и «допустил наезд» на шестилетнего мальчика. Как считает СУ СК, мужчина «не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи» и скрылся.

Напомним, 30 октября мужчина на автомобиле на большой скорости сбил ребенка на повороте во двор. Водителем оказался депутат «Единой России» Сергей Мамонтов. Пострадавший мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Произошедшее попало на видео.