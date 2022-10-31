Рязанские медики доставили в больницу тяжелобольную девушку из Сараев на вертолете санавиации

Девушке требовалась консультация узких специалистов.

Рязанские медики экстренно доставили в областную больницу тяжелобольную девушку из Сараев на вертолете санитарной авиации. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Экипаж прилетел в понедельник, 31 октября, чтобы в сопровождении медиков в кратчайший срок доставить ее в одну из клиник областного центра.

«Медлить было нельзя. Больной необходимы консультации узких специалистов», — прокомментировала ситуацию заведующая терапевтическим отделением больницы Лариса Бучака.